「来年ももちろん、阿部監督で立て直してもらうということです」【もっと読む】巨人に漂う不穏な空気…杉内投手チーフコーチの「苦言連発」「選手吊るし上げ」が波紋広げる巨人の山口寿一オーナー（68）が17日、都内のホテルで行われたオーナー会議後、阿部慎之助監督（46）の来季続投を明言した。今季は3年契約2年目だった。2019年に現役を引退した阿部監督は、二軍監督、一軍ヘッド兼バッテリーコーチを経て、23年10月に一