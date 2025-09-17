◇パ・リーグオリックス1―2ロッテ（2025年9月17日京セラD）オリックスにとっては終盤の攻撃で起きたミスが命取りだった。同点の8回無死一、二塁で、この日プロ7年目で初めてシーズン規定打席に到達した3番・太田にベンチは犠打のサイン。だが、初球に試みたバントを打ち上げて一邪飛に。続く頓宮は中堅フェンス手前まで打球を飛ばす中飛で、悔やまれる形で勝ち越しの好機を逃した。そして1点を追う9回。ロッテ・横山