東京・墨田区で目撃された2人組の自転車泥棒。被害者は「まず返してほしい。何でもいいから戻してほしい」と怒りをあらわにします。9月9日午前7時ごろ、防犯カメラが2人組を映し出しました。マンションの駐輪場に入っていくと、1人が押していた自転車を止めています。そして、乗り換えるようにすぐ近くに止めてあった自転車に手を伸ばし、走り去っていったのです。なぜ乗っていた自転車を置いて別の自転車を盗んでいったのでしょう