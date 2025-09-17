メ～テレ（名古屋テレビ） ネットで注文した商品をなぜ即日、配送できるのか。名古屋にできた巨大物流倉庫を取材しました。 「ここがアマゾンの新たな物流拠点。かなり大きな建物」（西尾菜々美アナウンサー） 名古屋市港区で8月上旬から稼働しているアマゾンの“最先端の自動化物流拠点”。 さっそく潜入してみると… 「アームのついたロボットが、商品の在庫が入った箱を次々とコンベアに載せていき