ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > チョコプラ、YouTube最新動画のコメ欄閉鎖も過去動画に批判の書き込… チョコレートプラネット エンタメ・芸能ニュース J-CASTニュース チョコプラ、YouTube最新動画のコメ欄閉鎖も過去動画に批判の書き込み続々 2025年9月17日 17時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 松尾駿のSNSを巡る発言が「炎上」したチョコレートプラネット YouTubeチャンネルの最新動画のコメント欄が17日までに閉鎖された しかし開放されている過去動画のコメント欄に批判などの書き込みが相次いだ 記事を読む おすすめ記事 ヒカル動画のコメント削除疑惑めぐりリュウジさん謝罪 「疑ってごめんね」 2025年9月17日 14時25分 男女ユーチューバーグループ、脱退メンバーのいじめパワハラ告白受けコメント 2025年9月16日 11時51分 「私の言うこと聞いてたら人生うまくいったはず」娘の人生を否定する母親。夜逃げを決意した娘に心が痛む【作者に聞く】 2025年9月16日 9時0分 「笑うな」チョコプラ長田、バーテン風動画に「マッドサイエンティスト」「悲鳴が聞こえる」の声！ 2025年9月14日 17時55分 秋田の村から強制退去の人気女性YouTuberが「金欠」否定、電気止められた自宅公開めぐり 2025年9月11日 14時14分