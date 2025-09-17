お笑いコンビ「チョコレートプラネット」のYouTubeチャンネル「チョコレートプラネットチャンネル」とサブチャンネル「チョコプラのウラ」の最新の動画のコメント欄が、17日までに閉鎖されている。しかし、まだコメント欄が開放されている過去の動画のコメント欄には、主に松尾駿さんへの批判や誹謗中傷のコメントが続々と書き込まれている。

メインとサブチャンネルの最新動画のコメ欄が閉鎖

チョコレートプラネットをめぐっては、松尾さんがYouTube動画で、SNSでの誹謗中傷が問題となっていることをめぐり「芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって」「素人が何発信してんだって」などの発言に批判が集まり、「炎上」状態となっている。問題の動画は、16日までに非公開にされたとみられる。

「チョコレートプラネットチャンネル」に2025年9月13日に公開された動画「【インタビュー】子どもが成人するまで育休をとってる伝説のパパ」と、「チョコプラのウラ」に9月15日に公開された動画「チョコプラの遊び『全力！ナンジャモンジャ！』」は、17日までにコメント欄が閉鎖されている。

しかし、それよりも過去に公開された動画はコメント欄が開放されており、そのコメント欄には、「コメント欄閉鎖したのクソダサいな」「心の中ではずっとそうやって視聴者のことを見下していたんやろな？」「はよ謝罪せえや」など、批判や誹謗中傷ともとれる書き込みが相次いでいる。