福岡市の沖学園高校で、男子寮の寮長だった男性が生徒3人に暴行を加えてケガをさせたとして、書類送検されました。男性は「指導の一環としてやった」と釈明したということです。傷害の疑いで書類送検されたのは、福岡市博多区の私立・沖学園高校の男子寮の寮長だった30代の男性です。警察によりますと、男性はことし6月、男子寮で生徒にステンレス製のコップを投げつけ、顔に全治2週間のケガをさせたほか、別の生徒2人の首元をつか