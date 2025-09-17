パーソル総合研究所は9月11日、全国47都道府県の「はたらく」実態を9つの指標で分析・類型化した「ニッポンのはたらく地図2025」を発表した。人口減少と高齢化が進む日本において、地域ごとの課題と可能性を可視化し、地方創生の基礎資料として活用することを目指している。「はたらく」に関する9つの指標でみる全国ランキングランキングの結果、労働力や生産性といった経済指標は都市圏が上位を占める一方、はたらく幸福度や健康