ドジャース大谷翔平投手（３１）は１６日（日本時間１７日）のフィリーズ戦に先発して５回無安打、無失点の圧巻投球を披露した。５回終了時点でスコアは４―０。勝利投手の権利を得て、６８球でマウンドを降りた。悲劇的だった。直後の６回、フィリーズはド軍救援陣から一挙６得点。悪夢のような展開で、大谷の白星は無情にも消えた。この継投失敗にドジャースファンの怒りは頂点に。結果的に２番手・ロブレスキがのまれる形