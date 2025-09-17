藤川監督は卓越した手腕が注目されている(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext今季のセ・リーグは阪神がぶっちぎりの強さで優勝を果たした。9月7日の優勝決定は2リーグ制以降最速、また阪神において新監督が初年度に優勝を飾ったのも史上初の快挙となった。【優勝の手腕】藤川球児監督は歴代阪神監督と何が違ったのか？就任1年目で優勝に導いた藤川球児監督の手腕について語ります！【阪神タイガース】優勝時で貯金33、2位に17