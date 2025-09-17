女子ゴルフの河本結選手（27）が2025年9月15日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブやミニスカートコーデなど、ゴルフウェア姿を披露した。「大洗の左の木さん達、たくさん当ててごめんなさい」国内メジャーの第2戦「ソニー日本女子プロ選手権」（9月11日〜14日）は36位に終わった河本選手。インスタグラムでは「大洗の左の木さん達、たくさん当ててごめんなさい」と振り返り、「みなさん、どんな時もたくさんのご声援あり