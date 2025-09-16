【MLB】ドジャース5ー6フィリーズ（9月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）【映像】大谷、“疑惑の判定”に見せた表情9月15日（日本時間9月16日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、大谷翔平が盗塁を成功させた場面とフィリーズバッテリーを混乱に陥れた“まさかの判定”が話題となっている。土壇場で8番アンディ・パヘスのソロ弾が飛び出し、5-5の同点となった9回裏・ドジャー