本拠地フィリーズ戦での登板が決まった【MLB】ドジャース 13ー7 ジャイアンツ（日本時間14日・サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手の次回登板日が決定した。ドジャースは13日（日本時間14日）に敵地でのジャイアンツ戦に13-7で勝利。試合後に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は「火曜日に投げる予定だ」と話した。次回は16日（同17日）の本拠地フィリーズ戦となった。大谷は8日（同9日）の本拠地ロッキーズ戦に登板予