大谷翔平が今季100四球を記録した【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、3回2死で迎えた第2打席で四球を選んだ。これで今季100四球目となり、2018年のメジャー移籍後8年目で自身初の100四球を超えた。日本人選手では初のシーズン100四球となった。冷静にボールを見極めた。カウント3-2か