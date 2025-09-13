モデルで女優の杉本愛里さんが巨人ユニ＆キャップで東京D観戦モデルで女優の杉本愛里さんが自身のインスタグラムを更新し、東京ドームで巨人戦を観戦したことを報告した。巨人ユニホームにキャップ、さらに坂本勇人内野手のグッズ「ライオンハヤト」を手にする姿に「可愛いジャイアンツファン」などファンが喜びの声を上げた。現在24歳の杉本さんの父は、1984年ドラフト1位で投手として広島入りした杉本正志さん。ロッテオリオ