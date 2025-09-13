敵地・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。4試合ぶりの49号本塁打に期待がかかる。10日（同11日）の本拠地・ロッキーズ戦では2回の右前適時打で2試合連続タイムリーをマークした。3打数1安打1打点で打率.280。チームは4連勝中で、地区優