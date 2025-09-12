延長戦で水上桂の2点適時打で勝ち越しパ・リーグ球団が主催するイースタン・リーグ公式戦が12日に2試合行われ、ロッテはオイシックスに2-6で敗れた。先発の茨木佑太投手は1回5安打2四球6失点と試合を作れず降板。その後は長島幸佑投手が2回無失点、東妻勇輔投手が2回パーフェクトとリリーフ陣が踏ん張った。打線は1回、宮崎竜成内野手の四球と角中勝也外野手の安打でチャンスをつくり、石垣雅海内野手の適時打で1点を返す。5回