ÀÐÀî¿µ¸ã¤¬2Àï¤Ö¤ê2¹æ¥½¥í¡¢³ÚÅ·¤Ï8²ó1»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤«¤éµÕÅ¾¾¡Íø¡Ä¥Ñ2·³¤Î·ë²Ì
±äÄ¹Àï¤Ç¿å¾å·Ë¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤¬12Æü¤Ë2»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë2-6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î°ñÌÚÍ¤ÂÀÅê¼ê¤Ï1²ó5°ÂÂÇ2»Íµå6¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ì¤º¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÄ¹Åç¹¬Í¤Åê¼ê¤¬2²óÌµ¼ºÅÀ¡¢ÅìºÊÍ¦ÊåÅê¼ê¤¬2²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï1²ó¡¢µÜºêÎµÀ®ÆâÌî¼ê¤Î»Íµå¤È³ÑÃæ¾¡Ìé³°Ìî¼ê¤Î°ÂÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÀÐ³À²í³¤ÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£5²ó¤Ë¤ÏÂåÂÇ¡¦ÀÐÀî¿µ¸ã³°Ìî¼ê¤¬2¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÇÀþÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï8°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¤³¤Î2ÅÀ¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£³ÑÃæ¤Ï2°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¡¢3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î²¦É§ÄøÅê¼ê¤Ï¡¢5²ó¤Þ¤ÇËè²óÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Êá¼ê¤Î¥½¥í¤Ë¤è¤ë1¼ºÅÀ¤Î¤ß¤ËÍÞ¤¨¤ëÇ´Åê¡£8²ó130µå¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÀèÈ¯¡¦Â¹°×âýÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë8²ó1»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·9²ó¡¢ÂåÂÇ¤Î°¤Éô¼÷¼ùÆâÌî¼ê¤ÈÍÛÇðæÆÆâÌî¼ê¤Î°ÂÂÇ¤Ç2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢°ËÆ£Íµµ¨ÌéÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡£10²ó¡¢¿å¾å·ËÊá¼ê¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£10²ó¤ÏÂÙ¾¡ÍøÅê¼ê¤¬3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ê¡¢»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë