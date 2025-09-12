ドジャースは13日から10連戦がスタートドジャースは10日（日本時間11日）のロッキーズ戦に9-0で勝利し、9連戦の最後を白星で飾った。12日（同13日）からは敵地サンフランシスコでのジャイアンツ3連戦に臨む。プレーオフ争いが激化している9月中旬、ファンはある“現実”に直面しているようだ。2日（同3日）からドジャースはパイレーツ、オリオールズと各地区の最下位球団と対戦したが、まさかの5連敗と大苦戦した。それでも6日