ドジャースは13日から10連戦がスタート

ドジャースは10日（日本時間11日）のロッキーズ戦に9-0で勝利し、9連戦の最後を白星で飾った。12日（同13日）からは敵地サンフランシスコでのジャイアンツ3連戦に臨む。プレーオフ争いが激化している9月中旬、ファンはある“現実”に直面しているようだ。

2日（同3日）からドジャースはパイレーツ、オリオールズと各地区の最下位球団と対戦したが、まさかの5連敗と大苦戦した。それでも6日（同7日）に連敗を止めると、本拠地に帰ってからのロッキーズ戦をスイープし、ナ・リーグ西地区2位のパドレスに3ゲーム差をつけた。

そして11日（同12日）は久々の休養日となった。以降は敵地でのジャイアンツ戦、本拠地に戻りフィリーズ、ジャイアンツと10連戦となる。一方で日々ドジャース戦を楽しむファンにとっては“何もない日”。SNS上では「せっかくの休みに今朝はドジャースの試合がないのよ」「ドジャースも試合無いから暇」「やばい今めっちゃくちゃドジャースの試合見たい」「ドジャース戦はお休みなのね。悲」「今日試合ないのか まじか」と落胆の声が広がった。

10連戦初戦には山本由伸投手が先発する。また、大谷翔平投手はフィリーズ3連戦での登板が予定されている。（Full-Count編集部）