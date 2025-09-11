ベッツが8回に18号満塁弾で5打数4安打5打点…5試合連続複数打点【MLB】ドジャース 9ー0 ロッキーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が10日（日本時間11日）、本拠地で行われたロッキーズ戦の8回に18号満塁アーチを放った。前を打つ大谷翔平投手も大喜び。不振に苦しんだ男の完璧な一撃に、ファンも「もう完全復活じゃん」「MVPが帰ってきた」と歓喜した。快音を響かせた。第1打席は一塁内野