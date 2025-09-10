約4年前からテレビやSNSなど、各種メディアで取り上げられることが増えた「トー横」、さらにその場に集まる「トー横キッズ」。新宿・歌舞伎町の東宝ビル近辺に集まる未成年者が深夜に徘徊、犯罪に巻き込まれるケースがあり、これが社会問題であるとしてニュースでも度々取り上げられている。最近ではトー横キッズを救うはずの大人が一緒になって犯罪に手を染めてしまうという事件もあった。【映像】「大麻吸わされてハマっちゃっ