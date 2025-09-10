賈湖遺跡の発掘現場。（鄭州＝新華社配信）【新華社鄭州9月10日】中国河南省文物考古研究院は、同省漯河（らが）市舞陽県にある新石器時代の賈湖遺跡で新たに発見した複数の墓の内部に、木棺が存在していたことを確認したと発表した。中国古代の礼制で重要な棺椁（かんかく＝内棺と外棺）制度が、8千年以上前に芽生えていたことになる。河南省文物考古研究院の魏興濤（ぎ・こうとう）副院長は「中国で発見された年代の最