「カランカランッと音がするので振り向いたらこれ」【動画】キッチンペーパーが、滝のように流れていきます（笑）そんな一文と共に投稿された動画が、多くの猫好きの共感を呼んでいます。映っていたのは、ベンガルの女の子・チャイちゃん。キッチンペーパーを器用にスルスルと引き出して“滝”のように流していたのです。飼い主さんは当時、料理中。背後から聞こえた異音に振り返ったところ、予想外の光景が。「急いで火を止めて、