お笑いタレントの江頭2:50（60）が7日に自身のYouTubeチャンネルを更新。ファミリーマートとのコラボ商品を巡る紹介動画について謝罪した。江頭は、コンビニチェーン・ファミリーマートとのコラボ商品「旨辛トルコ名物！伝説のケバブ風味ポテトチップス」を発売。これにあわせて、自身のYouTubeチャンネルでは、実際にケバブの本場・トルコを訪れ、現地の人々に試食してもらう様子を公開していた。しかし、この商品には豚

