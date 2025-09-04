◇バレーボール女子世界選手権第11日日本3ー2オランダ（2025年9月3日タイ・バンコク）バレーボール女子世界選手権準々決勝が行われ、世界ランキング4位の日本は同8位のオランダをフルセットの末に3―2で下し、10年大会以来4大会ぶりのメダル獲得に王手をかけた。アウトサイドヒッター（OH）和田由紀子（23＝NEC川崎）が両チーム最多の27得点と活躍。平均身長で10センチ以上も上回る相手に見事な逆転勝ちを飾った。準決勝は