ニューストップ > 国内ニュース > 息子を交通事故で亡くした母親「寂しいので公園に探しに行った」 国内の事件・事故 時事ニュース RSK山陽放送 息子を交通事故で亡くした母親「寂しいので公園に探しに行った」 2025年9月3日 20時44分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 7歳だった息子を交通事故で亡くした母親が、小学校で講演会を開いた 「いなくなってしまったこと、死んでしまったことを信じたくない」と説明 寂しさから、息子とよく遊びに行った公園へ探しに行くこともあったと話した 記事を読む おすすめ記事 「ショックすぎる」清水尋也 大麻所持容疑で逮捕報道で判明した「衝撃の新事実」にファン愕然 2025年9月3日 15時10分 31歳女優が公演1週間前に降板発表 人気女優プロデュースの舞台「向き合うことが難しい状況」体調不良のため 2025年9月3日 19時40分 期限切れの加熱用牡蠣を生食→胃腸炎のBreakingDown選手、今度はスーパーの鶏肉を生食...心配の声 2025年9月3日 13時18分 宮あおい、13年ぶり連ドラ出演のウラで“びっしりタトゥー”元夫と広がる格差…俳優業引退宣言、「2度めの離婚」報道で分かれた明暗 2025年9月3日 15時8分 観光客がヒグマに｢スナック菓子｣を与えている…知床･羅臼岳に｢殺人グマ｣が出現した恐ろしい背景事情 2025年9月2日 6時15分