複数ある運命線 【寄り添う線がある運命線】 運命線のすぐ横（２mm以内くらい）に寄り添う短い線がある場合があります。この寄り添う線も運命線ですが、この相はその二重に重なっている時期に仕事上の協力者や良き理解者が現れたり、運命が補強されます。 良きパートナーや相談できる人に恵まれることで、仕事運や金運、家庭運が上昇するチャンスの時期でもあります。 【複数の運命線が並行する】