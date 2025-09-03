アクティビスト（物言う株主）が買った株は上がりやすい――そんな法則を利用して利益を狙うのが「コバンザメ投資」だ。筆者が「勝ちやすい」と推すこの手法は、実際にどこで情報をキャッチし、どう動けばいいのか？明日からおこぼれにあずかれるかもしれない、実践的な投資スタイルを紹介する。※本稿は、鈴木賢一郎『株式投資の基本はアクティビストに学べ プロの投資に便乗する「コバンザメ投資」の始め方・儲け方』（朝日新聞