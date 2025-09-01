お得なキャンペーンが、皆さんの街でも始まっているかもしれない。いま全国で広がりを見せているキャッシュレス決済の“地域限定”還元キャンペーン。専門家によると、リピーターの増加や中小業者にキャッシュレスを導入するなどの狙いがあるという。各地で人気…ポイント還元キャンペーン東京・板橋区のハッピーロード大山商店街で、9月1日から始まった、ポイント還元キャンペーン。吉岡恵麻キャスター：ポスターが貼られています