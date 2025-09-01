サヨナラ勝ちで地区優勝マジック23に【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースは31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦にサヨナラ勝ちし、連敗を2で止めた。大谷翔平投手は試合後にインスタグラムを更新し、歓喜の瞬間が伝わる動画とともに投打のヒーローの活躍を称えた。先発した山本が7回1失点10奪三振の好投。同点のまま迎えた9回、先頭ラッシングの代打で登場したス