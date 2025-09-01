サヨナラ勝ちで地区優勝マジック23に

【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースは31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦にサヨナラ勝ちし、連敗を2で止めた。大谷翔平投手は試合後にインスタグラムを更新し、歓喜の瞬間が伝わる動画とともに投打のヒーローの活躍を称えた。

先発した山本が7回1失点10奪三振の好投。同点のまま迎えた9回、先頭ラッシングの代打で登場したスミスが左中間へ17号サヨナラ弾を放った。直後に大谷は同僚たちと歓喜の輪をつくって本塁でスミスを迎えた。

先制のホームを踏むなど4打数1安打だった大谷は、試合後にインスタグラムのストーリーズで、同僚の活躍を称賛。力投する山本の画像やスミスのサヨナラ弾の動画に加え、先制の適時二塁打を放ったフレディ・フリーマン内野手、2安打2得点のムーキー・ベッツ内野手らの画像も共有した。

ドジャースはナ・リーグ西地区2位のパドレスが敗れたため、首位ドジャースはゲーム差2に広げ、地区優勝マジックを23に減らした。大谷は3日（同4日）の敵地パイレーツ戦に投手として先発する予定で、終盤に向けて投打でフル回転の活躍が期待される。（Full-Count編集部）