財務省が１日発表した２０２４年度の法人企業統計で、企業の内部留保（金融業・保険業を除く）は前年度比６・１％増の６３７兆５３１６億円となり、１３年連続で過去最大を更新した。設備投資は７・９％増の５５兆５１５９億円、経常利益は７・５％増の１１４兆７２８８億円と、いずれも過去最大を記録した。