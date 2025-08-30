ドジャースは今季7度目の完封負け【MLB】Dバックス 3ー0 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に0-3で今季7度目の完封負けを喫した。もっとも、試合を振り出しに戻すチャンスはあった。6回にウィル・スミス捕手が放った特大飛球は、メジャー30球場のうち10球場ではスタンドイン。「思わず叫んだわ」「惜しかった」と落胆が広がった。相手先発のザック