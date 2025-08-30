ドジャースを2ゲーム差で追うパドレスドジャースと優勝を争うパドレスに手痛いニュースが飛び込んできた。パドレスは29日（日本時間30日）、ザンダー・ボガーツ内野手を左足の非転位性骨折のため10日間の負傷者リスト（IL）入りさせたと発表。ポストシーズンで復帰の可能性はあるが、チームと2億8000万ドル（約411億6600万円）の大型契約を結んだ大物野手の離脱にファンからは悲鳴が上がっている。ボガーツは今季、主に遊撃手