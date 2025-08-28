大谷の打撃道具を準備するバットボーイ【MLB】ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地・レッズ戦で749日ぶりの勝利を挙げた。「1番・投手兼指名打者」で投げては5回1失点、打っては5打数1安打だった。試合中、大忙しの二刀流を支えた存在があった。リードオフマンを務める大谷にとって、本拠地でのリアル二刀流は投球直後に打席が回ってくる。この日、