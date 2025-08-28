大谷の打撃道具を準備するバットボーイ

【MLB】ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地・レッズ戦で749日ぶりの勝利を挙げた。「1番・投手兼指名打者」で投げては5回1失点、打っては5打数1安打だった。試合中、大忙しの二刀流を支えた存在があった。

リードオフマンを務める大谷にとって、本拠地でのリアル二刀流は投球直後に打席が回ってくる。この日、最初の3打席は全て登板直後。投げ終えると、落ち着く間もなく、ダッシュでベンチへむかい、防具やバットを手に取った。

そんな大谷をささるのがバットボーイの存在だ。打席が回る直前にベンチ前に打撃手袋や防護を丁寧に並べる姿が中継に映し出されていた。

大谷はその甲斐もあり、降板後ベンチには下がらずに準備が可能となっていた。大谷も試合後にはスタッフへ感謝していたが、SNSでは「裏方さんの素晴らしいサポート！」「彼らに敬意を払ってますね」「この気遣いのサポート まさにプロ集団」と称賛の声が相次いだ。（Full-Count編集部）