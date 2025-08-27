株式会社ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2025年8月27日（水）から8月31日（日）までの期間限定で、食べ応え抜群なキングサイズのバーガーをお得な価格で楽しめる「ロッテリア 肉（29）の日」を開催する。■ボリューム満点なハワイアンバーガー8月の「ロッテリア 肉（29）の日」では、気軽にハワイ気分を楽しめる、ボリューム満点なハワイアンバーガーを提供する。「キング牛カルビBBQパイン絶品チーズ