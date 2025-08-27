テレビ朝日は２６日、お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶ（３６）がテレビ朝日系バラエティー番組「アメトーーク！」（木曜・後１１時１５分）の収録中に、右足アキレス腱（けん）を断裂するけがをしたと発表した。竹内は病院で診察を受けた結果、全治８週間程度と診断された。同局によると、２４日夜に本社スタジオで行われた番組収録中、曲に合わせてダンスをしていた際に負傷。足を前後に動かしながら手を振る動きを行っ