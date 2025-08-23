埼玉県八潮市の県道陥没事故で、県が２２日に初めて示した補償案には、事故現場周辺の事業者らから不満や批判の声が上がった。事業などへの影響が長期間にわたったためで、県には丁寧な説明が求められる。説明会の冒頭で、大野知事は「経験したことがない事故で、当初から想定し得なかった課題があり、多くの皆様に長期にわたり支障や負担をかけた」と改めて陳謝した。２２日は事業者対象の説明会で、２１の事業者が参加した