フィリピンの首都マニラで日本人２人が射殺された事件で、拘束されたフィリピン人容疑者が「日本人首謀者に殺害を依頼された」とする見解を警察当局が示したことを受け、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が２０日、デイリースポーツの取材に対し、見解を語った。現地の警察によると、事件発生は１５日夜。マニラ市内の路上で４１歳と５３歳の日本人男性２人がタクシーから降車直後に、近付いてきた者に銃撃さ