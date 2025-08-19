女子バレーボール韓国招待試合の第4戦が、2025年8月16日に韓国南東部、慶尚南道晋州市で行われ、世界ランキング5位の日本は、同ランキング39位の韓国に2−3で敗れた。日本の猛抗議も判定覆らず 日本は第1セットを18−25で落とすも、第2セットを25−19、第3セットを25−20で奪った。 第4セットに入ると、韓国が踏ん張りを見せリードを広げていった。日本は21−25で落とすと、続く第5セットを12−15で落としゲームセット。韓国に対し