【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#70【前回を読む】中央学院戦の「1安打完封負け」は全部私の責任です。選手たちにもそう伝えました現在開催中の甲子園。参考になった戦術などについて書くつもりでしたが、やはり「広陵問題」に触れないわけにはいきません。報道によれば、ことの発端は1月。寮内で集団暴行が発生し、3月上旬には高野連から厳重注意の処分が下されました。同月末、被害生徒は転校。春季大会を経て迎えた今夏