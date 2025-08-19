今年の夏は全国的にすさまじい猛暑となっており、夏の甲子園大会は熱中症対策のために様々な工夫をしている。開会式の開始時刻を16時にし、その日は一試合のみ。さらに「二部制」を導入して、第2試合と第3試合の間にインターバルを設けた。第3試合は16時15分開始にし、一日で最も暑い時間帯を避けたスケジュールを組んだ。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】【熱中症対策】16時スタートの開会式の最中、水分補給を欠かさない