トレードマークの白い歯を見せてサッカー界のレジェンドは、いつもの“笑顔”で応えてくれた──。元ブラジル代表で元『FCバルセロナ』のロナウジーニョ（45）が、東京・新宿にある高級焼き肉店に姿を現したのは７月下旬のことだった。「ロナウジーニョは、７月27日に広島市のスタジアム『エディオンピースウイング広島』で開催されたサッカーのチャリティーマッチ『Zico All-Star Game For Peace HIROSHIMA 80 Years』に出場する