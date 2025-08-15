◇女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２第１日（１５日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、ルーキーの徳永歩（センコーグループＨＤ）が６バーディー、１ボギーの５アンダー６７で回り、トップと１打差の４位スタートを決めた。「ショットがまあまあ良くて、パットがめちゃ入ってくれた」と笑みがこぼれた。前半の１２番パー３で第１打をピンそば８０センチにつけてバーディーを