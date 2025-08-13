敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。9回の第5打席で4試合連続となる勝ち越しの43号を放った。なおチームはその裏に同点に追いつかれ、延長10回にサヨナラ負け。同点に追いつかれたアレックス・ベシア投手は「今夜は僕のせいだ」と、敗戦の責任を背負っている。5-5で迎えた9回、大谷の一発でついに勝ち越したドジャース。打球速度114.8マ