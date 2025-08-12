混沌とする世界情勢がサッカー界にも影響を与えているようだ。昨年昇格チームでありながらJ1リーグで3位に入ったFC町田ゼルビアは、AFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）にクラブ史上初めて出場する。町田は9月のグループステージ初戦に向け国際経験豊富な助っ人の補強を推進しており、その候補の一人となっているのがガンバ大阪に所属するイスラエル代表MFネタ・ラヴィだ。ただネタ・ラヴィのACLE出場には懸念点も存在する