◆米大リーグドジャース４―５ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」で出場し、初回先頭で２戦連発となる４１号ソロを放ち、リーグトップのシュワバー（フィリーズ）に並び６日ぶりにキングに返り咲いた。今季１１度目の初回先頭打者弾はシーズンでは歴代８位タイ。２３年ベッ