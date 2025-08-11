元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーが１１日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。インスタグラムで「昨日はａｅｓｐａが所属するＳＭＴＯＷＮのライブへ」と韓国の音楽事務所「ＳＭエンターテインメント」に所属アーティストによる音楽フェス訪れたことを報告。ペンライトとうちわを持った姿を披露し「ＳＭ３０周年おめでとうございます！！ａｅｓｐａが登場した時は発狂！涙！嗚咽（おえつ）